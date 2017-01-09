Французы получили право игнорировать рабочую переписку

Французы начали в этом году пользоваться правом игнорировать письма, сообщения и звонки с работы в нерабочее время. Закон, получивший в СМИ название «право на отключение», призван защитить личную жизнь граждан и гарантировать им полноценный отдых.

Работающие французы нововведение приветствуют.

[жительница Парижа]:

«В настоящее время люди постоянно находятся на связи. Важно то, что закон будет помогать игнорировать сообщения тем, кто в этом нуждается». [житель Парижа]:

«Думаю, необходимо разграничивать трудовую и личную жизнь. До сих пор в современном обществе чёткой границы не было».

Согласно выводам экспертов, в настоящее время служащие получают в семь раз больше информации, чем четыре года назад. К 2020 году её может стать в 32 раза больше. Для обработки информации людям приходится тратить и личное время. По мнению специалистов, перенапряжение может привести к негативным последствиям.

[Каролин Соважоль-Риайян, эксперт]:

«Ощущение того, что не успеваешь следить за потоком присланной информации, вызывает разочарование, стресс, заставляет почувствовать себя некомпетентным. Всё это может привести к эмоциональному истощению».

В соответствии с новым законом, компании, нанимающие 50 и более работников, должны совместно с профсоюзами установить определённые дни и часы, когда служащие имеют право не отвечать на письма и звонки с работы.

Теперь официальные письма в некоторых компаниях сопровождаются сообщением о том, что получатель не должен отвечать отправителю в нерабочее время.

По мнению экспертов, полноценный отдых в свободное время способен намного повысить трудоспособность работающих людей.