Не менее 25 человек погибли в Европе из-за морозов

Аномально сильные морозы установились в Европе с приходом холодных воздушных масс из Скандинавии. Экстремальные погодные условия уже привели к гибели не менее 25 человек в разных странах.

Это Румыния. Здесь до минус 30. Четверо погибших. 27 деревень остались без света из-за снегопада. Закрыты дороги, приостановлено железнодорожное сообщение. В Констанце закрыты все порты. Школы не будут работать, по меньшей мере, до среды.

В Бухаресте около 600 бездомных разместили в приюте. Людям без определенного места жительства также раздают горячую еду и напитки. В этом лично принимает участие и мэр румынской столицы Габриела Фиря.

[Димитру, бездомный]:

«Вот такие дела. Слава Богу, что о нас, нуждающихся, позаботились. Нас называют бездомными, и я никому не пожелал бы оказаться на нашем месте». А это Греция. Страну засыпало снегом. В некоторых регионах столбик термометра опустился до минус 15. [житель деревни Грамматико]:

«Ситуация сложная, много снега, у нас была тяжелая ночь. К счастью, мы арендовали машину, и вместе с муниципальными машинами нам удалось расчистить дороги и избежать проблем, но снега слишком много».

Покрыты снегом и греческие острова, где в лагерях разместилось около 15 тысяч мигрантов. Сообщается об одном погибшем беженце из Афганистана. Мигрантов переселяют в палатки с обогревом. Агентство ООН по делам беженцев в пятницу также призвало власти Греции переместить мигрантов в материковую часть страны или в другие страны Европы из-за холодной погоды.

Погибшие от морозов также есть в Польше, Чехии, Италии, Болгарии и России.

В Москве столбики термометров опустились ниже минус 30. Нынешняя зима в российской столице – самая холодная за последние 120 лет.