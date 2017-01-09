Самого популярного питомца выбрали в зоопарке в Перу

Белую тигрицу по кличке Сива Сумак признали самым популярным животным зоопарка Уачипа в столице Перу. Лучших питомцев выбирали на официальной страничке учреждения в социальной сети Facebook.

Высшую награду — «Золотой коготь», вместо своей подопечной получил смотритель тигрицы.

[Катедро Монтес, смотритель зоопарка]:

«Я её оберегаю, кормлю, слежу за тем, что она ест».

Тигрица родилась в этом же зоопарке. Она относится к подвиду бенгальский тигр. Однако вследствие мутации окрас её шерсти белый. Белые тигры не считаются альбиносами, поскольку чёрные и коричневые полосы на их шерсти присутствуют.

[Пилар Мартинес, директор зоопарка]:

«Эта тигрица первой родилась в неволе в нашей стране. Это произошло более двух с половиной лет назад. С тех пор её увидели почти три миллиона посетителей».

Второе место по итогам конкурса завоевал морской лев. Он радует посетителей цирковыми трюками. Его наземный тёзка по кличке Симба оказался на третьем по популярности месте.