Тысячам жителей Лондона грозит транспортный хаос

В начале этой недели лондонцам грозит транспортный хаос. Два профсоюза, которые представляют работников городского метрополитена, объявили о двухдневной забастовке. Она началась в воскресенье.

Оператор метро Transport for London сообщил, что большинство станций в центре Лондона будут закрыты. Профсоюзы добиваются того, чтобы число сотрудников в кассах по продаже билетов снова возросло.

В последние годы персонал касс постоянно сокращали. Работники говорят, что это угрожает их безопасности, поскольку в автоматы выстраиваются огромные очереди, и из-за этого пассажиры часто проявляют агрессию по отношению к сотрудникам станций.

Для Великобритании это худший транспортный кризис за последние десятилетия.

В последнюю минуту лондонский метрополитен согласился увеличить число сотрудников, однако профсоюзы отклонили это предложение, а также не последовали призыву мэра Лондона отказаться от забастовки. Они сказали, что предложение не решит проблем с безопасностью сотрудников, поскольку всё равно не сможет обеспечить требуемых стандартов.

Оператор городской подземки сказал, что увеличит число сотрудников, и уже разместил около 200 вакансий. Он также предупредил жителей Лондона, что количество работающих станций в понедельник значительно сократится, и что он постарается обеспечить максимальный возможный объём услуг.

Работа железных дорог страны нарушена не будет.

Ежедневно городским метрополитеном пользуется около четырёх миллионов 800 тысяч человек.