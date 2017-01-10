Харбин: конкурс скульптур изо льда

В северо-восточном китайском городе Харбин продолжается фестиваль снега и льда. В выходные здесь состоялся конкурс ледяных скульптур среднего размера.

Мероприятие традиционное. В этот раз в нём приняли участие около 60 скульпторов из 12 стран. Работали от рассвета до заката при минусовых температурах.

Большинство участников — из России. Кирилл создаёт композицию, которая символизирует дружбу.

[Кирилл Ташланов, участник фестиваля]:

«Мы у себя в городе делаем скульптуры из дерева, украшаем город, из металла. Зимой делаем изо льда, из снега. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы постоянно этим занимаемся. Художников становится всё больше, скульптура набирает популярность. Всё больше и больше людей этим занимаются».

Ли Ся с мужем приехали из соседней провинции Цзилинь. Когда-то они создавали скульптуры из корней деревьев. Потом, девять лет назад их заинтересовал другой материал – лёд.

Сейчас изображают рыбу, держащую зонтик.

[Ли Ся, участница фестиваля]:

«Я счастлива, когда делаю скульптуры изо льда. Каждый раз, проведя долгое время дома, я смотрю на ледяные скульптуры и как будто обновляюсь. Мы начинали делать скульптуры из корней, но потом почувствовали связь со льдом, и переключились на него. Теперь участвуем каждый год».

А это работа Хань Чжэнькуня, жителя Харбина. Он изображает чёрного дракона и мальчика из народности орочонов, которая проживает в Китае. Согласно легенде, в реке сражались два дракона: чёрный (добрый) и белый (злой). Орочоны помогли чёрному победить. Так и появилось название река Чёрного Дракона. Больше известна она как река Амур.

[Хань Чжэнькунь, участник фестиваля]:

«Я хотел использовать это творение, чтобы выразить дух нашей провинции, показать людям всего мира истоки происхождения этого названия. Мы хотим рассказать эту историю посредством скульптуры изо льда».

Фестиваль снега и льда в Харбине начался 5 января и продлится целый месяц.