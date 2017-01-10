Лондон защищает свои исторические районы

Улица Savile Row в Лондоне – синоним классического британского пошива одежды. Так же, как и она сама, мастерская Генри Пула имеет богатую историю. Салон открыли в 1828 году. Здесь одевались, например, Уинстон Черчилль и Чарльз Диккенс.

Когда Эбигейл Робертсон приняли сюда для прохождения практики, она была вне себя от счастья.

[Эбигейл Робертсон, будущий закройщик]:

«Это огромная честь. Не могла в это поверить. Это было верхом мечтаний».

Говорит, что теперь познаёт те навыки, которых больше не получить нигде.

[Эбигейл Робертсон, будущий закройщик]:

«Это особая культура. Savile Row – это исток пошива одежды. Есть очень много мастеров, которые работают по стандартам Savile Row на других улицах, Wardour, Carnaby, но начинали они здесь. Savile Row – это основа».

Но несмотря на богатую историю, бренды на этой улице начали ощущать давление со стороны крупных сетей магазинов. Те начали приближаться, лишая исторические мастерские клиентов и выручки.

[Филип Паркер, вице-председатель Henry Poole]:

«Большие компании, такие как наша, могут выстоять. Но для мелких производителей это очень сложно. Это их разорит. Они будут вынуждены переехать».

Чтобы защитить исторический район, городские власти наделили улицу особым статусом. И не только Savile Row. В список также попали медицинский район на улице Harley Street, район художественных галерей и антикварных магазинов на Mayfair, фешенебельные магазины на St James’s и дипломатические здания Portland Place.

Для каждого района разработаны свои особые правила. Например, на Savile Row могут открываться только магазины, предлагающие индивидуальный пошив одежды. На Harley Street клинику можно заменить, если только место, где она находилась, более 12 месяцев было выставлено на продажу по рыночной цене.

Впрочем, некоторые считают, что подобные ограничения не дадут районам развиваться в условиях свободного рынка.