США и Куба будут совместно устранять утечки нефти

Куба и США в понедельник договорились объединить усилия по предотвращению и сдерживанию утечек нефти в Мексиканском заливе, а также по совместной очистке вод в случае катастрофы.

Представитель США сказал, что страны подписали либо обсуждают ряд подобных договоров. Они призваны защитить общую морскую среду США и Кубы, расстояние между которыми — всего 145 километров.

[Джеффри Делорентис, поверенный в делах США на Кубе]:

«Я поздравляю правительство Кубы и США, а также участников переговоров по этому историческому соглашению. Береговая охрана США и Госдепартамент установили крепкие и профессиональные отношения с нашими кубинскими партнёрами».

Согласно документу, Вашингтон и Гавана должны разработать общий план действий в случае утечек нефти и других токсичных веществ. Они также должны будут провести обучение персонала и проверить его готовность.

[Эдуардо Родригес Давила, замминистра транспорта Кубы]:

«Подписанное соглашение положит начало подготовке координационного плана действий по предотвращению, подготовке и реагированию на утечки углеводородов и других опасных веществ в указанной географической зоне».

Подобный договор США ранее подписали с Мексикой.

В прошлом месяце Вашингтон и Гавана договорились до 20 января утвердить, по меньшей мере, шесть соглашений о кооперации и ряд деловых договоров. На эту дату намечена инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа. Он неоднократно предупреждал, что разорвёт соглашения с Кубой, если та не возьмёт на себя больше политических и экономических обязательств.

В 2012 году Куба и её партнёры пробурили четыре глубоководных скважины в Мексиканском заливе. В то время это вызвало обеспокоенность Вашингтона, поскольку из-за существующих санкций он не смог бы оказать поддержку в случае возможной утечки.