Неожиданное наводнение в Таиланде: более 20 погибших

Не менее 21 человека погибли в ходе неожиданных наводнений на юге Таиланда. Сезон дождей в стране обычно длится с мая по ноябрь, и для января такая погода здесь несвойственна.

Тем не менее мощный ливень обрушился на 12 из 67 тайских провинций. По данным властей, за последние несколько дней пострадало более 330 тысяч домов. Перекрыты автотрассы, приостановлено железнодорожное и воздушное сообщение.

[житель провинции Накхонситхаммарат]:

«Сейчас нам не хватает еды и питьевой воды, но уровень воды почти стабильный».

Премьер-министр Таиланда посетил пострадавшие провинции.

[Прают Чан-Оча, премьер-министр Таиланда]:

«Сложно защититься от наводнения, потому что предыдущее правительство не продумывало своих проектов. Не хватает каналов для отвода воды в океан, не хватает шлюзов, насосов и наблюдательных вышек».

Юг Таиланда – основной регион производства каучука. Нынешнее стихийное бедствие сильно ударило по отрасли. Для фермеров это самый неподходящий период для дождей, из-за чего в этом году на рынке ожидается рост цен на этот продукт.

Напомним, сильные наводнения в Таиланде в 2011 году унесли жизни более 900 человек и нанесли серьезный ущерб экономике страны. В тот год её рост составил всего 0,1 процента.