В Японии прошла ежегодная «гонка за счастьем»

10 января ровно в 6 утра гулкие удары в барабан тайко дают сигнал распахнуть тяжёлые ворота на территорию храма бога Эбису в японском городе Нисиномия. Толпа обычно степенных японцев пускается в отчаянную гонку.

Смысл забега – получить звание «самого счастливого человека года», то есть год особого покровительства бога Эбису, который приносит удачу предпринимателям и торговцам.

Марафон по узким улочкам – занятие опасное. Удержаться на ногах под напором толпы в пять тысяч человек удаётся не каждому.

Принять участие в забеге может каждый вне зависимости от пола и возраста. Но чаще всего первыми к финишу приходят молодые мужчины. Этот год не исключение.

Чествуют первых трёх прибежавших. В этом году это токиец и два жителя префектуры Хёго. Им 21, 24 и 16 лет соответственно.

Помимо благословений в ходе специального ритуала, победителям дарят бутыль рисовой водки саке, которой они угощают всех собравшихся.

Традиционный забег уходит корнями в XIV веке. В древние времена японцы торопились в храм бога Эбисy, чтобы помолиться ему в этот день первыми. С годами спешка превратилась в гонку.