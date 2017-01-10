Мигранты страдают от сильных холодов в Сербии

Почти полторы тысячи мигрантов, живущие на заброшенных складах в Белграде, оказались в ещё более бедственном положении из-за сильных холодов. Температура на улице опустилась до минус 20 градусов. Люди, лишённые поддержки властей, вынуждены обогреваться, сжигая мусор. Костры разводят прямо в помещениях.

[беженец из Пакистана]:

«Холода, действительно, сильные, и прошлой ночью никто не спал. Мы сидели вокруг костра, было очень холодно, думаю, было минус 16 или 15 градусов».

А эти самодельные палатки стоят недалеко от КПП Хоргош – у сербско-венгерской границы. Здесь мигранты ожидают возможности попасть в Венгрию и подать там прошение об убежище. В день пропускают только 10 человек.

Несмотря на холода, из импровизированного лагеря никто не уходит.

[беженец из Афганистана]:

«Кругом холод, особенно ночью. Невозможно находиться здесь, но мы вынуждены оставаться».

Людям не хватает тёплой одежды. Среди живущих в самодельных палатках есть и дети.

[Милана Радосавльевич, сотрудница организации «Врачи без границ»]:

«Несколько дней было очень холодно – минус 20, и люди страдают. По всей стране распространяется грипп, но здесь люди страдают ещё больше. У многих респираторные заболевания, такие как пневмония и бронхит».

Согласно официальным данным, в Сербии находится около 7000 мигрантов. Многие из них не смогли получить место в центрах для беженцев. Туда принимают в первую очередь женщин и детей. Остальные вынуждены укрываться на заброшенных складах или жить в самодельных палатках.

Эти выходцы из Азии и с Ближнего Востока добрались до Сербии по так называемому балканскому маршруту. Их путь лежал в западные страны Евросоюза. Однако продолжить его мигранты не смогли, поскольку в июне прошлого года венгерские власти закрыли границы.

В 2016 году Венгрия зарегистрировала 30 тысяч заявлений о предоставлении убежища. Приняты из них были менее половины. При этом ещё 20 тысяч мигрантов пытались проникнуть на территорию Венгрии нелегально.