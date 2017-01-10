Детройтский автосалон: селфи за рулём роскошного авто

Хотите сделать селфи на фоне суперкара или даже посидеть за рулём автомобиля класса люкс? На Североамериканском международном автосалоне в Детройте есть такая возможность.

Сотни посетителей заплатили по 500 долларов за вход в специальную галерею, где рядами выстроились «Роллс-ройсы», «Ламборгини», «Бентли», «Бугатти» и другие роскошные суперкары стоимостью миллионы долларов.

[Макс Манси, представитель Детройтского автосалона]:

«К нам пришли 500 посетителей. Каждый год мы продаём билеты по 500 долларов».

Посетители прогуливаются по демонстрационному залу и осматривают понравившиеся автомобили. Здесь их можно и осмотреть, и потрогать, и, конечно же, посидеть в салоне. Некоторые уйдут отсюда с покупкой.

[Макс Манси, представитель Детройтского автосалона]:

«Это то, что делает мероприятие очень захватывающим. Посетители приходят сюда и в конечном итоге приобретают автомобили».

Но для некоторых это лишь мимолётное знакомство с миром роскоши в автоиндустрии.

[посетительница автосалона]:

«Это даёт возможность приблизиться к ним. Конечно, такие машины видишь на дорогах, но вот чтобы посидеть внутри, прочувствовать их – они словно оживают для тебя».

Оживил моторшоу в Детройте и знаменитый шеф-повар Вольфганг Пак. Он прилетел из Лос-Анджелеса, чтобы готовить для посетителей пасту и стейки.