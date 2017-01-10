Детройтский автосалон: селфи за рулём роскошного авто

Сотни посетителей заплатили по 500 долларов за вход в специальную галерею, где рядами выстроились «Роллс-ройсы», «Ламборгини», «Бентли», «Бугатти» и другие роскошные суперкары стоимостью миллионы долларов.
[Макс Манси, представитель Детройтского автосалона]:
«К нам пришли 500 посетителей. Каждый год мы продаём билеты по 500 долларов».
Посетители прогуливаются по демонстрационному залу и осматривают понравившиеся автомобили. Здесь их можно и осмотреть, и потрогать, и, конечно же, посидеть в салоне. Некоторые уйдут отсюда с покупкой.
[Макс Манси, представитель Детройтского автосалона]:
«Это то, что делает мероприятие очень захватывающим. Посетители приходят сюда и в конечном итоге приобретают автомобили».
Но для некоторых это лишь мимолётное знакомство с миром роскоши в автоиндустрии.
[посетительница автосалона]:
«Это даёт возможность приблизиться к ним. Конечно, такие машины видишь на дорогах, но вот чтобы посидеть внутри, прочувствовать их – они словно оживают для тебя».
Оживил моторшоу в Детройте и знаменитый шеф-повар Вольфганг Пак. Он прилетел из Лос-Анджелеса, чтобы готовить для посетителей пасту и стейки.