Девушки народа качин учатся каратэ для самозащиты

Этот урок каратэ проходит в лагере для переселенцев в мьянманском штате Качин, где проживает одноимённая народность. Помимо юношей здесь — и качинские девушки. Навыки боевых искусств для них — жизненно важная необходимость. Этот регион охвачен военным конфликтом уже несколько десятков лет.
[Хкун Нав, инструктор по каратэ]:
«Мы обучаем девушек, как защищаться, когда кто-то попытается прибегнуть к сексуальному насилию, учим, как сопротивляться и избегать опасности».
Угроза насилия исходит от мьянманских военных. Они борются с качинскими повстанцами, но страдает и мирное население.
[Хкавн Ра, девушка народности качин]:
«Они насилуют женщин, именно поэтому я заинтересовалась и решила научиться каратэ. Так я смогу защищаться».
За время длительного конфликта многие качины потеряли свои дома и родных. При этом правительственная армия отрицает обвинения в насилии над мирными гражданами. Однако правозащитные организации зафиксировали неоднократные нарушения прав человека.
[Мэтью Смит, сотрудник организации Fortify Rights]:
«Армия Мьянмы рассматривает гражданское население штата Качин как врагов государства. Они использовали очень жестокую тактику для достижения своих целей в этом регионе, в том числе – и изнасилования».
Повстанческие организации в штате Качин появились в 1962 году после государственного переворота в Мьянме. В 90-х годах прошлого столетия армия отбила у мятежников месторождение нефрита. После этого стороны подписали мирное соглашение. Однако ситуация в регионе до сих пор нестабильная.