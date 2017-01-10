Девушки народа качин учатся каратэ для самозащиты

Этот урок каратэ проходит в лагере для переселенцев в мьянманском штате Качин, где проживает одноимённая народность. Помимо юношей здесь — и качинские девушки. Навыки боевых искусств для них — жизненно важная необходимость. Этот регион охвачен военным конфликтом уже несколько десятков лет.

[Хкун Нав, инструктор по каратэ]:

«Мы обучаем девушек, как защищаться, когда кто-то попытается прибегнуть к сексуальному насилию, учим, как сопротивляться и избегать опасности».

Угроза насилия исходит от мьянманских военных. Они борются с качинскими повстанцами, но страдает и мирное население.

[Хкавн Ра, девушка народности качин]:

«Они насилуют женщин, именно поэтому я заинтересовалась и решила научиться каратэ. Так я смогу защищаться».

За время длительного конфликта многие качины потеряли свои дома и родных. При этом правительственная армия отрицает обвинения в насилии над мирными гражданами. Однако правозащитные организации зафиксировали неоднократные нарушения прав человека.

[Мэтью Смит, сотрудник организации Fortify Rights]:

«Армия Мьянмы рассматривает гражданское население штата Качин как врагов государства. Они использовали очень жестокую тактику для достижения своих целей в этом регионе, в том числе – и изнасилования».

Повстанческие организации в штате Качин появились в 1962 году после государственного переворота в Мьянме. В 90-х годах прошлого столетия армия отбила у мятежников месторождение нефрита. После этого стороны подписали мирное соглашение. Однако ситуация в регионе до сих пор нестабильная.