11 января 2017

Тигрёнка растят без матери в зоопарке Милуоки

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Амурский тигрёнок по кличке Каштан в зоопарке Милуоки с нетерпением ждёт своих сестёр Элоизу и Бернадетт. Вот уже месяц он живёт в отдельном вольере. Сюда малыша поместили из-за инфекционного заболевания, которое уже забрало жизнь его третьей сестры.

Теперь тигрёнок здоров. Однако ветеринары опасаются, что мать не станет кормить его положенные пять раз в день, и, может быть, даже откажется от детёныша.

[Кэти Кахн, смотрительница зоопарка]:
«Она может увидеть в детёныше угрозу выживанию её здоровых тигрят, если только заподозрит, что он болен».

О Каштане заботятся смотрители: кормят и постоянно играют с ним.

[Кэти Кахн, смотрительница зоопарка]:
«Мы немножко протираем его влажной тканью, чтобы было похоже на язык матери. Это будит его, и он понимает, что пришло время поесть».

При этом малыш не должен забывать, что он тигр. Об этом ему и напоминают полосатые сёстры. Их приносят к брату каждый день на три часа, и тигрята вовсю веселятся.

[Кэти Кахн, смотрительница зоопарка]:
«Он должен узнать, когда другой тигр требует отступить, или другим не нравится то, что он делает».

Встрече тигрят предшествует сложная процедура: их приходится забирать от матери.

[Кэти Кахн, смотрительница зоопарка]:
«Забирать детёнышей у тигрицы – очень тяжело морально. Кажется, что она возненавидит нас и никогда не простит. Но когда мы возвращаем их, она довольна».

Обычно таким детёнышам, как Каштан, находят подобную пару в другом зоопарке, чтобы малыши могли расти вместе. Но в этот раз не нашлось тигрят примерно такого же возраста, и детёныш остаётся в Милуоки.

Однако вскоре смотрители престанут играть с Каштаном. Через несколько месяцев хищник подрастёт и станет опасным.

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