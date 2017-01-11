Ассоциация BDI спрогнозировала темпы роста немецкой экономики

Ассоциация немецкой промышленности BDI объявила, что в этом году темпы роста крупнейшей экономики Европы составят 1,5%. При этом, эксперты индустрии переживают по поводу торговой политики новоизбранного президента США Дональда Трампа. [Дитер Кемпф, президент BDI]:«По прогнозам BDI, темп роста экономики Германии вырастет на 1,5% в новом году. Это приблизительно тот же уровень, как в прошлом».

Немецкое правительство пока не обнародовало показатели прошлого года. Однако в октябре BDI издала прогноз, согласно которому в 2016 экономика вырастет приблизительно на 1,9%.

По данным Ассоциации, объёмы немецкого экспорта в текущем году увеличатся на 2-3%. А число трудоустроенных вырастет на полмиллиона человек. В прошлом году их было 43 миллиона 500 тысяч.

Немецкая индустрия будет внимательно следить за действиями новоизбранного президента США Дональда Трампа. Глава BDI предупредил, что любая попытка ограничить свободную торговлю негативно скажется на экономике Германии.

[Дитер Кемпф, президент BDI]:

«США – это один из самых важных торговых партнёров Германии. Больше всего опасений вызывают экономические заявления будущего президента США, которые привносят много неопределённости. Мы видим две опасности: первое — это то, что отмена существующих соглашений может привести от свободной торговли к изоляции. Это повредит глобальной экономике и особенно немецкой, ориентированной на экспорт. Второе: будет ограничен доступ на рынок для наших компаний».

Ещё один вопрос беспокоит немецкие компании, работающие с Китаем. Речь идёт о вмешательстве со стороны властей КНР.