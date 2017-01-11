В Перу и Боливии начались наводнения

Из-за проливных дождей, которые не прекращались несколько дней, в бедственном положении оказались жители региона Перу на границе с Бразилией и Боливией. Это примерно 850 километров восточнее столицы Лимы.

Местная река вышла из берегов. Затоплено несколько городов. Объявлен оранжевый уровень угрозы. В городке Пуэрто-дель-Посарио также сошел оползень, затопив около 150 домов.

[Хорхе Капиона, глава спасательного центра Мадре-де-Дьос]:

«На реке Мадре-де-Дьос – пик наводнения. Первый пострадавший город – Альто-Пукуири, где в изоляции оказались жилые дома. В 3 часа ночи наводнение началось в Эль-Лаберинто. Нам сообщили, что пострадал 151 дом».

А это уже соседняя Боливия. Здесь дожди обрушились на регион, который более года страдал от засухи.

Частично затоплен город Оруро и его окрестности. Как сообщают местные СМИ, пострадали сотни жилых домов.

[пострадавший от наводнения]:

«Мои дети сидели и плакали. Я хотел выйти на улицу, но это оказалось невозможным – всё было затоплено. Я не мог купить еды, и мы целый день сидели голодными». [Махин Эррера, секретарь правительства Оруро]:

«Как власти округа мы сделали своё дело, и теперь оба муниципалитета могут действовать сами. Мы предложили им объявить оранжевый или желтый уровень угрозы. Им нужно оценить ситуацию. Они также подсчитывают ущерб и в сельском хозяйстве, и в городах».

В то же время местные жители надеются, что благодаря дождям в регионе прекратится массовый падеж скота, происходивший из-за засухи.