В Перу и Боливии начались наводнения

Местная река вышла из берегов. Затоплено несколько городов. Объявлен оранжевый уровень угрозы. В городке Пуэрто-дель-Посарио также сошел оползень, затопив около 150 домов.
[Хорхе Капиона, глава спасательного центра Мадре-де-Дьос]:
«На реке Мадре-де-Дьос – пик наводнения. Первый пострадавший город – Альто-Пукуири, где в изоляции оказались жилые дома. В 3 часа ночи наводнение началось в Эль-Лаберинто. Нам сообщили, что пострадал 151 дом».
А это уже соседняя Боливия. Здесь дожди обрушились на регион, который более года страдал от засухи.
Частично затоплен город Оруро и его окрестности. Как сообщают местные СМИ, пострадали сотни жилых домов.
[пострадавший от наводнения]:
«Мои дети сидели и плакали. Я хотел выйти на улицу, но это оказалось невозможным – всё было затоплено. Я не мог купить еды, и мы целый день сидели голодными».
[Махин Эррера, секретарь правительства Оруро]:
«Как власти округа мы сделали своё дело, и теперь оба муниципалитета могут действовать сами. Мы предложили им объявить оранжевый или желтый уровень угрозы. Им нужно оценить ситуацию. Они также подсчитывают ущерб и в сельском хозяйстве, и в городах».
В то же время местные жители надеются, что благодаря дождям в регионе прекратится массовый падеж скота, происходивший из-за засухи.