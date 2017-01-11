ВОЗ: $1 триллион теряет мировая экономика из-за курения

Из-за последствий курения глобальная экономика теряет более триллиона долларов в год. К такому выводу пришли ВОЗ и Национальный институт онкологии США в ходе совместного исследования. Ущерб наносят затраты на лечение и снижение производительности среди населения.

При этом доходы от налогов на табачные изделия в 2013-2014 годах составили около 270 миллиардов долларов.

По данным ВОЗ, уже через десятилетие от последствий курения будет умирать на треть людей больше, чем в настоящее время.

[Джеремайя Пол, представитель ВОЗ]:

«Курение приводит к гибели шести миллионов человек. Согласно прогнозам, это число увеличится до восьми миллионов к 2030 году».

Многие бросают курить, но общее число курильщиков во всём мире растёт из-за роста населения. 80% курящих людей проживают в странах со средним и низким уровнем дохода.

В ВОЗ считают, что в настоящее время правительства разных стран мало делают для сокращения потребления табака и защиты от пассивного курения. При этом, по мнению ВОЗ, инструменты для этого существуют.

Например, даже небольшое повышение налога на табачные изделия принесло бы в казну государств больше дохода. Эти средства можно использовать в здравоохранении, а также – на проведение антитабачных кампаний и поддержку людей, которые хотят бросить курить. Повышение налога также приводит к значительному подорожанию сигарет. В этом случае люди будут ограничивать потребление табака, а кто-то и вовсе откажется от вредной привычки.

[Джеремайя Пол, представитель ВОЗ]:

«Необходимо проявить политическую волю для принятия этих мер, поскольку активное противостояние табакокурению не только спасает жизни, но и приносит значительные доходы. Так что это беспроигрышная тактика».

В настоящее время во всём мире насчитывается один миллиард 100 миллионов курильщиков.