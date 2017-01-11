Аукционисты показали неизвестный ранее рисунок да Винчи

[Тадде Прат, эксперт дома Tajan]:

«Это что-то исключительное. Очень редко можно обнаружить рисунок Леонардо да Винчи. У нас не было подобного примера».

Французский аукционный дом Tajan впервые представил неизвестный ранее набросок Леонардо да Винчи. На эскизе изображён Святой Себастьян, привязанный к дереву. Рисунок оценивают в 15 миллионов евро. В аукционный дом его принёс французский пенсионер.

Подлинность эскиза подтвердила эксперт Метрополитен-музея в Нью-Йорке, специализирующаяся на работах итальянского художника. Рисунок размером 19 на 13 сантиметров выполнен коричневой тушью. Предположительно он написан в периоде между 1482 и 85 годами.

Специалисты считают, что это один из восьми эскизов с изображением Святого Себастьяна, о которых упоминается в «Атлантическом кодексе». Этот манускрипт создан самим да Винчи.

На обратной стороне рисунка содержатся чертежи и отрывок текста, написанный зеркально. Эксперты установили, что они выполнены левой рукой. Итальянский художник был левшой.

[Тадде Прат, эксперт дома Tajan]:

«Это зеркальное написание характерно для художника. Только он мог так сделать. Это в некотором смысле подпись автора».

Министерство культуры Франции признало эскиз да Винчи национальным достоянием и заблокировало его продажу с аукциона на 30 месяцев. Это означает, что рисунок должен попасть не в частную коллекцию, а в один из национальных музеев.

[Тадде Прат, эксперт дома Tajan]:

«Мы предполагаем заключить торговую сделку по взаимному согласию с Лувром. Возможно, он найдёт спонсора, чтобы выкупить эскиз».

Леонардо да Винчи считается ярким примером универсального человека. Он был живописцем, скульптором, архитектором, изобретателем и учёным. Кроме того, итальянец увлекался музыкой и оставил после себя огромное количество рукописей, имеющих большую историческую, научную и художественную ценность.