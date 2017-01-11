Принц Уильям пообщался с бездомными молодыми людьми

Британский герцог Кембриджский посетил так называемый хостел Centrepoint в Лондоне. Принц Уильям — покровитель этого заведения. Здесь предоставляют приют бездомным молодым людям в возрасте от 16 до 25 лет и помогают им изменить свою жизнь.

Представитель королевской семьи Великобритании пообщался с некоторыми из постояльцев и даже сыграл с ними в игру «угадайку». Задавая наводящие вопросы, ему предстояло угадать, имя какой знаменитости было написано на его бумажке. С заданием он справился успешно. Это был футболист Дэвид Бекхэм.

Centrepoint включает 24 подобных заведения в Лондоне, Брадфорде и Сандерленде. Здесь молодые люди могут остановиться и получить поддержку. Каждый год организация помогает более девяти тысячам бездомных найти дом и работу.

Уильям курирует программу с 2005 года. До этого покровителем этих заведений была его мать принцесса Диана. Уильям регулярно посещал такие хостелы с самого детства, сопровождая мать.

Тем временем, королева Великобритании Елизавета II на днях показалась на публике впервые в 2017 году. Она посетила церковную службу в Сандрингемском дворце в Норфолке.

До этого она не появилась на традиционных службах на Рождество и Новый год. Как сообщили в Букингемском дворце, монархиня заболела. Это вызвало большой резонанс в СМИ по поводу состояния здоровья королевы.

[житель Норфолка]:

«Я видел её очень близко, если честно, вид у неё был немного болезненный. Но я рад был её видеть. Я последние три недели ждал этого дня, зная, что она посетит службу здесь». [жительница Норфолка]:

«Я просто в восторге. Я также увидела Уильяма и Кейт, а ещё Пиппу. Мы были очень рады её видеть. В машине также был принц Филипп. Так что мы очень взволнованы».

Елизавета II – самый долгоправящий монарх в стране. Недавно она передала часть своих общественных обязанностей другим членам семьи, сославшись на то, что она не может выполнять их в полной мере.