Скульптор из Якутии сделал символ Нового года из навоза

Работа получилась 3,5 метра в высоту. Технология простая. Сначала скульптор делает основу из металла. Затем налепливает на неё навоз.
В прошлом Боппосов делал скульптуры дракона, змеи, лошадей, козы и обезьян.
Между тем, в Сингапуре в преддверии праздника символ грядущего года решили задобрить угощениями. В местном птичьем парке дикого петуха, которого также называют банкивской джунглевой курицей, накормили мучными червями.
Людей, рождённых в год Петуха, считают находчивыми, трудоспособными и честными.
[Ангелин Лим, смотрительница парка]:
«Петух, как и любые другие представители фазановых, ходят по земле, разгребают землю в поисках остатков пищи, зёрен, насекомых, иногда фруктов, которые уронили птицы с деревьев. То есть они очень находчивые».
Мучных червей также добавили к традиционному китайскому новогоднему угощению – рисовым лепёшкам нянь-гао. Подобными блюдами в сам праздник будут кормить и других обитателей парка.
Новый год Петуха наступает 28 января.