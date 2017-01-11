Скульптор из Якутии сделал символ Нового года из навоза

Очередное творение жителя якутского села Уолба — Михаила Боппосова. Материал для лепки не совсем обычный. Это навоз. Такие скульптуры Михаил делает каждый год в преддверии Китайского Нового года. Изображает символ года по восточному зодиаку. В этот раз это петух.

Работа получилась 3,5 метра в высоту. Технология простая. Сначала скульптор делает основу из металла. Затем налепливает на неё навоз.

В прошлом Боппосов делал скульптуры дракона, змеи, лошадей, козы и обезьян.

Между тем, в Сингапуре в преддверии праздника символ грядущего года решили задобрить угощениями. В местном птичьем парке дикого петуха, которого также называют банкивской джунглевой курицей, накормили мучными червями.

Людей, рождённых в год Петуха, считают находчивыми, трудоспособными и честными.

[Ангелин Лим, смотрительница парка]:

«Петух, как и любые другие представители фазановых, ходят по земле, разгребают землю в поисках остатков пищи, зёрен, насекомых, иногда фруктов, которые уронили птицы с деревьев. То есть они очень находчивые».

Мучных червей также добавили к традиционному китайскому новогоднему угощению – рисовым лепёшкам нянь-гао. Подобными блюдами в сам праздник будут кормить и других обитателей парка.

Новый год Петуха наступает 28 января.