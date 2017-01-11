«Тачки-3» представили на автосалоне в Детройте

Презентация долгожданного анимационного фильма «Тачки-3» состоялась на Детройтском автосалоне. В студии Pixar решили, что моторшоу – лучшее место для знакомства с новым сюжетом и новыми героями триквела.

Кроме того, сияя новенькой краской, к зрителям выехала звезда мультфильма – Молния Маккуин в натуральную величину.

[Джон Лассетер, директор креативного отдела Pixar]:

«Молния Маккуин 2017 года. Он и в самом деле — первый самоуправляемый автомобиль, не так ли? И ему не нужен GPS, он просто смотрит, куда ехать».

Согласно сюжету, Молния Маккуин привык жить на гоночной трассе и выходить чемпионом в Кубке Большого Поршня. Но технологии не стоят на месте, и в новой части «Тачек» у него появляется соперник — Джексон Шторм.

[Джон Лассетер, директор креативного отдела Pixar]:

«В первых «Тачках» Молния Маккуин был отчаянным новичком, который взял гоночный мир штурмом. И никто не знал, как победить этот невероятный гоночный автомобиль. В «Тачках-3» он ветеран. Сообразительный ветеран. И эта история о том, как теперь он столкнулся с отчаянным новобранцем».

Джексон Шторм – это суперкар с брутальной и немного зловещей внешностью, идущей в ногу с трендами. На его фоне главный герой выглядит устаревшим.

Помогал создавать Джексона Шторма бывший главный дизайнер компании Ford.

[Джей Уорд, разработчик фильма «Тачки»]:

«Достоверность. Это настолько важно для нас, поэтому мы создаём эти детали так, что они выглядят как настоящие. Мы хотим всегда отслеживать, как меняется автомобильный мир, а он будет оглядываться на нас».

Будет у Молнии Маккуина и новый друг, вернее, подруга – Крус Рамирес. Она талантливый механик и знает все слабые стороны соперников героя. Рамирес готова сделать всё, чтобы помочь Маккуину вернуть звание чемпиона.

[Джей Уорд, разработчик фильма «Тачки»]:«Я в восторге от неё и рад, что в «Тачках-3» появился этот сильный женский персонаж. Мы, правда, очень рады. И я думаю, она великолепна».

Премьера мультфильма «Тачки-3» намечена на 15 июня этого года.