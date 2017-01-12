Эпидемии птичьего гриппа в Европе не будут закономерностью

Возвращение птичьего гриппа в Европу нельзя считать закономерностью. В этом уверены эксперты Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ). По мнению специалистов, ситуация ухудшаться не будет. Однако дикие птицы периодически будут и дальше заносить вирусы из Азии.

[Моник Элуа, директор МЭБ]:

«Есть основания надеяться, что нынешняя ситуация – это просто очень сложный период, который надо пройти. Взяв её под контроль, мы в ближайшие годы увидим более спокойную обстановку. Но в Азии постоянно распространяются разные вирусы, и из-за миграции диких птиц ни один регион не защищён».

В настоящее время в Европе распространяется птичий грипп штамма H5N8. Вспышки зарегистрированы в Германии, Австрии, Венгрии, Польше, Франции и в других странах.

Французские власти, чтобы остановить распространение вируса, приняли решение уничтожить сотни тысяч уток и гусей. Эти меры принесут большие экономические потери фермерам и производителям деликатеса фуа-гра, однако они обознованы — уверены специалисты.

[Моник Элуа, директор МЭБ]:

«Когда вы решаете уничтожить птиц, предпринять такой важный шаг, это нужно делать на основе научного анализа и только для улучшения ситуации. Если вы не уверены, то не поступайте так».

За последние несколько недель из-за птичьего гриппа миллионы пернатых также уничтожили в Южной Корее и Японии.

В Китае зафиксирована вспышка заболевания штамма H7N9. Эта разновидность вируса передаётся человеку. Уже известно о более 100 случаях заражения. При этом в декабре 20 человек скончались.

Штамм H5N8, распространяющийся в Европе, людям не передаётся. [Моник Элуа, директор МЭБ]:

«Штамм H5N8 никогда не называли потенциально опасным для человека. Поэтому, думаю, мы можем быть уверены, что дальше заражения домашней птицы дело не зайдёт».

Предыдущая вспышка птичьего гриппа в Европе произошла около года назад. Сильнее всех пострадала юго-западная Франция. Тогда власти приостановили выпуск фуа-гра в 18 департаментах страны. Производители деликатеса понесли убыток в 500 миллионов евро.