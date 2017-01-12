Холода и метели не отпускают Балканы

Морозы и метели не прекращаются в странах Балканского полуострова с минувших выходных. Из-за экстремальных погодных условий в регионе уже погибло не менее восьми человек. Все они были жителями сельской местности.

Среди крупных городов холоднее всего – в Сараево, столице Боснии и Герцеговины.

[житель Сараево]:

«Наверху, у прудов, температура падала до минус 27. Я там работаю и измеряю температуру утром и вечером… 22, 27… Но всё нормально, есть отопление. Как-то справляемся». Власти Сербии, Венгрии и Болгарии приостановили судоходство на некоторых участках Дуная – на реке много льда.

Тем временем застрявшие в Белграде мигранты продолжают жечь костры из всего, что придётся. Для них это единственный способ согреться, а в такой мороз – откровенно говоря, единственный способ выжить.

От тысячи до двух тысяч мигрантов продолжают оставаться в бетонных зданиях заброшенных складов, без окон и дверей. Температура внутри – почти такая же, как снаружи.

В официальные центры приёма беженцев не идут – боятся депортации.

[Мухамед, мигрант из Афганистана]:

«Очень холодно и уже третий день подряд идёт снег. У нас нет воды, ничего нет. Мы хотим есть, что вообще происходит?»

Уже на днях им должно стать немного легче. К выходным ожидается потепление до нуля.