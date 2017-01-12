Музыканты рассказали об истории рабства в песнях

«Пути рабства» — так называется новый концерт испанского дирижёра Жорди Саваля. Его уже смогли оценить жители Брюсселя. С помощью музыки дирижёр решил рассказать о проблеме порабощения африканцев, существовавшей с XV по XIX века.

[Жорди Саваль, дирижёр]:

«С музыкой мы путешествуем во времени. Песня любой эпохи даёт нам те же эмоции, как и 200–300 лет назад. Благодаря музыке можно понять то, что не поймёшь из текста. Мы читаем в книге о числе жертв того или этого и говорим, как нам жаль. Но когда услышишь об этом песню, появляется иное чувство».

Жорди Саваль представляет музыку, существовавшую в регионах, пострадавших из-за проблемы рабства. Исполняют её артисты и музыканты из Мали, Мадагаскара, Марокко, Бразилии, Мексики, Испании и других стран.

[Иван Гарсия, певец]:

«С помощью музыки нам предлагают задуматься над тем, что произошло в прошлом».

Во время концерта — много импровизации. Помимо музыки, артисты зачитают тексты Аристотеля, британского путешественника и писателя Ричарда Лигона, французского философа Монтескьё, активиста Мартина Лютера Кинга и нигерийского драматурга Воле Шойинки.

Саваль считает, что его концерт также поможет европейцам иначе отнестись к миграционному кризису.

[Жорди Саваль, дирижёр]:

«Только зная историю предков, мы можем построить новое будущее. Наверное, это и побудило меня работать над историческими проектами. Думаю, нам нужно искусство, и музыка помогает нам понять историю».

Концерт Саваля также пройдёт в апреле в Гамбурге и Лиссабоне.