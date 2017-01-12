ЮНИСЕФ: тысячи детей в Йемене страдают от недоедания

Недавно назначенный представитель ЮНИСЕФ в Йемене описала серьёзный гуманитарный кризис, охвативший страну. В ходе пресс-конференции в столице Сане она призвала все стороны конфликта прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру.

[Меритшель Релано, представитель ЮНИСЕФ в Йемене]:

«Оградите детей от подобных атак, и, конечно, такие места, как школы, больницы и системы водоснабжения».

Она также сказала, что йеменские дети продолжают умирать от неинфекционных заболеваний, а уровень недоедания растёт.

[Меритшель Релано, представитель ЮНИСЕФ в Йемене]:

«Количество недоедающих просто шокирует. По меньшей мере, миллион 700 тысяч детей страдают от умеренного недоедания. 462 тысячи детей страдают от серьёзного недоедания».

Между тем, британский парламентарий Эндрю Митчелл посетил северный йеменский город Сааду. Он осмотрел последствия авиаударов, проводимых коалицией стран под руководством Саудовской Аравии. По его словам, наблюдаются масштабные разрушения инфраструктуры.

Он также отметил, что авиаудары являются непродуктивными.

[Эндрю Митчелл, член британского парламента]:

«Я стою в центре города Саада. Вокруг видны сильные разрушения. Я видел здания муниципалитета, скорой помощи и пожарных служб. И, глядя на все эти разрушения, очень сложно понять цели коалиции. Мне кажется, такие методы абсолютно не продуктивны».

Военный конфликт в Йемене продолжается около двух лет. За это время экономика страны была разрушена, миллионы людей оказались за чертой бедности. Военные действия привели к гибели более 10 тысяч человек. По данным ООН, было также убито либо ранено более 1000 детей.

До войны 90% продовольствия страна импортировала. После начала конфликта импорт был ограничен, из-за чего многие семьи оказались на грани голода.