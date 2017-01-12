Как и где готовят праздничные блюда для астронавтов МКС?

Французский астронавт Тома Песке прибыл на Международную космическую станцию 17 ноября прошлого года на период в шесть месяцев. В это время он, как и все остальные, будет есть замороженные обезвоженные продукты, которые обеспечивают всеми питательными веществами.

Но по особым случаям, таким как дни рождения, астронавтам подают особые блюда. Они напоминают им о доме.

Французский шеф-повар Ален Дюкас и его команда сотрудничают с Французским национальным космическим агентством с 2004 года. Их задача непростая: приготовить вкусную еду, следуя строгим правилам — отсутствие бактерий и крошек, а также минимальное количество жидкости. Кроме того, повара должны учитывать, что из-за невесомости восприятие вкуса у человека меняется.

[Жером Лакрессоньер, «космический» повар]:

«Как мы знаем, вкус и аромат, которые мы ощущаем в космосе, изменяются. Мы не будем солить киноа, зелёные водоросли – вот ингредиент, который обеспечит нужное количество соли. Мы знаем, что во время стерилизации солёность усилится, поэтому на этом этапе солить не будем».

Сегодня французские астронавты могут выбрать из меню, включающего около 30 блюд. Список составили путём опроса тех, кто возвращался с МКС.

[Квентин Вика, менеджер кулинарного космического проекта]:

«Астронавтам нравятся очень многие рецепты. Особенно хорошо заказывают пирог с шоколадом, почти каждый раз. Также большим спросом пользуются праздничные блюда с омаром или гребешками».

Для Томы Песке эти повара приготовили 13 блюд, которые вместе с ним находятся на МКС. Это и овощное рагу капоната, и конфи из утки, и овощи в остром томатном соусе, и даже омар с киноа и зелёными водорослями.

[Жером Лакрессоньер, «космический» повар]:

«Обычно шеф-повара пытаются сделать моллюсков сочными, овощи — хрустящими. Но мы должны учитывать специфические условия в космосе, готовить максимально долго и оставлять минимум жидкости, но без крошек».

Профессиональный диетолог объясняет разницу в восприятии вкуса на Земле и в космосе.

[Коррин Дюбель, диетолог]:

«Из-за невесомости молекулы запаха не попадают на слизистую носа так, как это происходит на Земле. Поэтому аромат либо не такой сильный, либо вообще пропадает. Это нужно учитывать, добавлять в блюда больше специй».

Тома Песке готовится к ответственному моменту – выходу в открытый космос. Возможно, после этого он устроит себе праздничный ужин.