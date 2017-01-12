Лидеры регаты Vendee Globe приближаются к финишу

Расстояние до финиша для лидеров кругосветной регаты Vendee Globe (Ванде-Глоб) всё больше сокращается. Предположительно, им потребуется примерно неделя, чтобы достичь порта Ле-Сабль-д’Олон. Оттуда же и стартовали участники гонок 6 ноября.

Условия южных широт Индийского и Тихого океанов, по которым проходит маршрут регаты, — довольно сложные. Яхтсмены в одиночку укрощают волны и ветер. Принимать помощь запрещают правила. Также нельзя останавливаться на всём пути.

Французский шкипер Армель Ле Клеаш, который сейчас лидирует в регате, опережает британца Алекса Томсона на 330 километров. Для последнего состязание проходит очень напряжённо. Ещё в первые дни гонки он совершил ошибку, из-за которой потерял много времени. Однако смог наверстать упущенное. А теперь новые сложности.

[Алекс Томсон, британский шкипер]:

«Здесь полный штиль. Прошлая ночь была ужасной. Я шёл со скоростью 2–3 километра в час большую часть ночи и всё утро. Но сейчас уже получше, хоть какой-то ветер появился».

Другим морякам пришлось бороться с волнами и сильным ветром.

[Йанн Элье, французский шкипер]:

«У меня получилось обходить эти шквалы, но, к сожалению, в какой-то момент пришлось лечь поспать, и я проснулся под волнами».

Йанна Элье преследует другой француз – Жан Ле Кан.

[Жан Ле Кан, французский шкипер]:

«Йанн примерно в нескольких десятках миль передо мной, и это сильно раздражает меня. Поэтому я сделаю всё, что смогу. Во всяком случае, его остановит штиль, я догоню, а потом посмотрим».

Регата Vendee Globe – единственное в мире состязание яхт-одиночек. Её проводят раз в четыре года с ноября по февраль. Участвовать в ней могут только абсолютно здоровые спортсмены с большим опытом в парусных гонках.