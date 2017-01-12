Оригинальный взгляд на будущее очков показали в Израиле

Кто бы носил подобные очки? Это главный вопрос на новой выставке в израильском городе Холон. Аксессуар представили во всех возможных видах и материалах.

Участвовали 50 дизайнеров, среди которых — и ювелиры, и архитекторы. Их попросили выразить собственное видение того, что значат очки для современного человека.

Металл, дерево, ткань, даже сочетание воды и стекла – каждый участник придумывал свои комбинации материалов.

[Мая Дваш, куратор выставки]:

«Думаю, это в некотором роде новый взгляд на израильский дизайн. Не помню, чтобы в последнее время столько дизайнеров одновременно создавали разные варианты одного объекта».

Некоторые из таких очков наденет не каждый. Другие более — практичные, например, эти. Они интегрированы в накидку, которую можно использовать в ходе протестов для защиты от слезоточивого газа.

А этот дизайнер черпал вдохновение в своем окружении. Каждый тип очков создавал под образ живущих рядом с ним людей.

[Омер Полак, дизайнер]:

«Вы можете увидеть Ханну, это еврейская женщина, которая эмигрировала в Израиль и очень удивлена, гуляя по улицам. Здесь есть Авнер — плотник, который работает с деревом. То есть каждая пара очков представляет отдельного персонажа. Более того, я работаю с материалом, который обычно используют в создании мебели».

Первое упоминание об очках датируется 1268 годом. Оно было обнаружено в Италии. За несколько веков очки стали не просто способом улучшить зрение, а и выражением собственной индивидуальности.

Выставка будет продолжаться до конца апреля этого года.