Обзор медицинских новинок с выставки в Лас-Вегасе

На первый взгляд – обычный аксессуар. Но этот шарф имеет намного больше функций. Как говорят производители, он первый в своём роде может подключиться к смартфону и защитить ваши лёгкие от грязного воздуха.

При подключении к телефону по Bluetooth через специальное приложение он уведомляет человека об опасных уровнях загрязнения воздуха.

[представитель компании-производителя]:«Когда потребуется, например, если вы находитесь у заведённого автомобиля на мотоцикле или велосипеде, приложение посылает уведомление, вы надеваете его на лицо и дышите через него, включаете систему фильтрации и продолжаете путь».

Последние разработки в сфере здравоохранения представили на выставке в Лас-Вегасе.

Это, например, творение израильской компании. При помощи набора гаджетов можно проверить состояние своих внутренних органов, включая сердце, лёгкие и уши. Затем при помощи специального приложения пользователи могут отправить информацию любому врачу, чтобы получить консультацию.

[представитель компании-производителя]:

«Мы делаем снимки горла, уха, кожи, проводим прослушивание – записываем звуки сердца, лёгких, кишечника».

Говорят, идея не в том, чтобы заменить обычных врачей. Главная цель – сократить очереди в хирургических отделениях. Кроме того, устройства можно использовать в отдалённых районах.

А это разработка тайваньской фирмы – массажёр для глаз.

[представитель компании-производителя]:

«Мы помогаем людям расслабиться, если они часто напрягают глаза. Глаза устают от длительного просмотра телевизора или видеоигр. Им нужно отдыхать. Мы надеемся, что благодаря нашему устройству люди обратят внимание на здоровье своих глаз».

Французский стартап представляет «умную» зубную щётку. Она оснащена сенсорами, которые фиксируют почищенные зоны. Данные передаются на специальное приложение, которое в случае необходимости даёт советы. Например, обратить внимание на определённую область, или чистить какие-то зоны более тщательно.

[представитель компании-производителя]:

«Нужно синхронизировать свой телефон с зубной щёткой. Телефон должен быть не дальше 20 метров от вас».

Компания из Сан-Франциско разработала устройство для беременных. Оно отслеживает и подсчитывает родовые схватки. Производители говорят, что устройство может избавить от лишних визитов в больницу.