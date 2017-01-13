13 января 2017

Alstom и Bombardier построят поезда для Парижского региона

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Консорциум французской машиностроительной компании Alstom и канадской Bombardier выиграл тендер на поставку во Францию железнодорожных составов. Стоимость проекта составит 1 миллиард 160 миллионов евро. Об этом объявили французские власти, а также представители консорциума.

Договор был подписан при партнёрстве французской государственной железнодорожной компании и властей региона Иль-де-Франс.

[Энри Пупар-Лафарж, глава Alstom]:
«Конечно, это большое испытание для Bombardier и Alstom и в производственном, и в практическом аспектах. Нам потребуется, чтобы 2000 работников были непосредственно задействованы в производстве поездов, ещё 8000 тысяч частично задействованы. Французская индустрия должна будет приложить много усилий».

Alstom и Bombardier были единственными претендентами на проект. Их соперник, немецкая компания Siemens сняла свою кандидатуру, а французской CAF отказали, посчитав, что она не сможет выполнить заказ вовремя.

Согласно договору, доля Alstom составит 70%, и доля Bombardier – 30%. Консорциум будет создавать пассажирские поезда для Парижского региона. Как ожидается, будет построено не менее 255 двухэтажных составов.

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