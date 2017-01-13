Бельгия готовится к сильнейшему за полвека шторму

30 тысяч мешков с песком выкладывают работники муниципальных служб Бельгии в городах вдоль побережья Северного моря. На страну надвигается сильный шторм. Бельгийские СМИ назвали его «сильнейшим за последние полвека».

В стране объявлен жёлтый уровень штормового предупреждения. Ожидается ветер до 90 километров в час, а также сильный прилив. Кое-где высота волн может достигать шести метров.

[Гирт Ванден Бруке, мэр Ньивпорта]:

«Готовимся к худшему, но, может быть, всё обойдётся. Мы сохраняем бдительность круглые сутки. Проводим встречи каждые 3-4 часа. Постоянно за всем наблюдаем». [Стев Тиммерманс, сотрудник Агентства морских и прибрежных услуг]:

«Вероятно, пик бури совпадёт с приливом, согласно вчерашним снимкам. Но эти данные могут меняться в течение дня». [житель Ньивпорта]:

«Это меры предосторожности, потому что обещают до минус двух. Надеюсь, они нам не пригодятся, но лучше перестраховаться, чем потом плакать».

Спасательные службы готовы эвакуировать население прибрежных городов в случае наводнений. Наготове также – тяжёлое насосное оборудование.