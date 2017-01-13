Объединение Кипра: переговоры продолжатся 18 января

Переговоры по объединению Кипра, проходившие на этой неделе в Швейцарии, пока завершились без достижения согласия. Однако стороны не отказались от дальнейших обсуждений. Следующая встреча на уровне заместителей министров запланирована на 18 января. Они рассмотрят нерешённые вопросы.

По словам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, участники переговоров добились большого прогресса во второй половине дня в четверг, но впереди их ждёт ещё много работы. Он уверен, что стороны полны решимости урегулировать проблему.

[Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН]:

«Мы продолжим работать на уровне заместителей, чтобы подготовить возможные предложения для принятия на политическом уровне. Я уверен в решимости всех участников сделать это последнее усилие для урегулирования проблемы, которая длится много десятилетий. Её решение станет большим проблеском надежды».

Кипр разделён между турками и греками с 1974 года. Тогда произошла попытка госпереворота, направленного на объединение с Грецией. Этим воспользовались войска Турции и высадились на острове. Они захватили около 38% территории Кипра. Позже турки-киприоты самопровозгласили на ней республику, признанную только Турцией.

В настоящее время греков- и турок-киприотов разделяет демаркационная линия, охраняемая ООН. Переговоры между республиками периодически проводятся уже несколько десятилетий. Общины выступают за объединение. Однако их лидеры пока не могут договориться по таким ключевым вопросам, как землевладение, разделение полномочий во власти и проблемы безопасности.