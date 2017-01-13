Из Мосула бежало почти 140 тысяч человек

Это город Барталла на севере Ирака. Расположен недалеко от Мосула. Здесь расположились тысячи мосульских переселенцев. Пока они ожидают проверки силами безопасности, им выдают еду. Потом их перевезут в лагеря для беженцев на территории Ирака. [полковник армии Ирака]:

«Каждый день сюда приезжает 1000-1200 переселенцев, которых затем либо перевозят в лагеря в Хазере и Хассан-Шаме, либо – обратно в Мосул, в освобождённые районы на юге».

По данным ООН, за время операции по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ, город покинули почти 140 тысяч мирных жителей. Многие – с риском для жизни: террористы нередко используют людей как живой щит. При этом, половина раненых в ходе этой операции – мирные жители.

[беженец из Мосула]:

«Мы много страдали, вчера вечером мы покинули (наш дом). Примерно в 6:30 утра. Боевики ИГИЛ открыли по нам огонь, но, слава Богу, мы выжили». [беженка из Моираксула]:

«Боевики ИГИЛ были повсюду, они прыгали с крыши на крышу, они убивали людей. Если начинаешь с ними спорить, они угрожают взять в плен. Я их спрашивала: «За что?» Они отвечали, что заберут нас в Синджар. Я сказала им, что мне 77 лет, а они ответили: «Ну и что?» Разве это по исламу? Мы разорены, наши дома разрушены. Кто может нас спасти?»

Иракская армия готовится полностью освободить восточный Мосул уже в ближайшие дни. Боевиков вытеснили из большинства районов, иракские войска подошли вплотную к реке Тигр.

В операции участвуют правительственные силы, шиитские ополченцы и курдские формирования. С воздуха их поддерживает коалиция стран во главе с США.