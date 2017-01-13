В Гамбурге с семилетним опозданием открылась филармония

В порту Гамбурга открылась Эльбская филармония. В Германии она стала одним из самых престижных культурных проектов XXI века. Торжественную церемонию и праздничный концерт посетили канцлер и президент страны. Во время выступления симфонического оркестра на стеклянном фасаде здания началось световое шоу.

Филармонию возвели на крыше бывшего товарного склада, построенного в 60-е годы прошлого века. Конструкция волнообразной формы частично состоит из изогнутых стеклянных панелей. Они отражают небо, воду и сам город.

Концертный зал рассчитан на 2100 мест. Он построен по принципу виноградника на склоне гор. В центре находится сцена, а вокруг – кресла для зрителей. Благодаря такой конструкции каждый слушатель удалён от дирижёра только на 30 метров.

Строительство филармонии началось в 2003 году. Оно длилось на семь лет дольше и обошлось в десять раз дороже, чем планировалась. Вместо 77 миллионов евро на него потратили почти 790 миллионов.

Тем не менее, жители Гамбурга довольны новым концертным залом.

[житель Гамбурга]:

«Безусловно, будет большой интерес». [житель Гамбурга]:

«Я не уверен, что результат работы такой выдающийся, как ожидалось. Но получилось красиво, и внутри довольно приятно. Проделана огромная работа».

В филармонии также есть малый концертный зал на 550 мест. В здании располагаются отель, конференц-зал и смотровая площадка. Также открылись магазины, рестораны и кафе.