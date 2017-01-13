Китайцы делают надувных петухов, похожих на Трампа

Фабрика на востоке Китая. Здесь изготавливают вот таких декоративных праздничных петухов. И когда игрушка надувается, то в ней можно увидеть сходство кое с кем.

[Ли Хайянь, управляющий фабрикой]:

«Мы не собирались специально имитировать лицо Трампа. Просто конкретно эта модель показалась людям похожей на Трампа».

Сотрудники фабрики трудятся в поте лица – уже сделали 30 таких петухов разных размеров, и заказов ещё много – спрос на петуха-трампа велик. Скоро китайцы будут праздновать Новый год по Лунному календарю. Он наступает 28 января.

Цена двухметровой фигуры — около 380 долларов.

Эти надувные петухи также подозрительно похожи на нашумевшую скульптуру, которую в декабре установили перед торговым центром в городе Тайюане провинции Шанси. Её автор — графический дизайнер из США.

Внешний вид скульптуры второй месяц приковывает внимание прохожих.

[прохожий]:

«Это главным образом потому, что по китайскому календарю 2017 — год петуха. А у него похожее с Трампом выражение лица. Вскоре избранный президент США Трамп займёт своё место в Белом доме. И то, что его лицо похоже на петуха, зодиакальный знак этого года, повышает интерес людей». [прохожая]:

«Возможно, это значит, что 2017 год петуха принесёт прорыв в дипломатии между США и Китаем. Надеюсь, в этом году для Китая всё будет лучше».

Китайцы пристально следят за политикой Дональда Трампа, инаугурация которого в качестве президента США состоится 20 января. В ходе своей предвыборной кампании он обвинял Пекин в том, что американцы теряют рабочие места, и обещал в первый же день своего президентства назвать Китай валютным манипулятором.