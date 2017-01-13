13 января 2017

Где отдыхали россияне в новогодние каникулы?

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Новогодние праздники закончились, и эксперты в области туриндустрии подводят итоги зимних каникул.

Около 400 тысяч россиян провели это время за рубежом. Самый популярный маршрут — безвизовые страны с тёплым климатом. В виду того, что Египет теперь для россиян закрыт, спрос перераспределился на Таиланд, Вьетнам и Доминиканскую республику. Средняя стоимость отдыха – тысяча долларов на человека за неделю.

[Майя Ломидзе, директор Ассоциации туроператоров России]:
«Стабилизация рубля сыграла свою роль. У людей появилась уверенность, что валюта будет стоить примерно столько, сколько сейчас, и они могут свободней планировать свой отдых».

Отдых внутри России по большей части — экскурсионный, насыщенный осмотром достопримечательностей. Рейтинг самых популярных городов возглавили Санкт-Петербург, Москва и Казань.

Прорывом года эксперты называют Тамбов. Благодаря званию новогодней столицы России объем бронирования в ряде отелей увеличился в два раза. Средняя стоимость пятидневного тура для семьи из трёх человек без учёта транспортных расходов составляет 30 тысяч рублей.

Велик спрос и на горнолыжные курорты.

[Майя Ломидзе, директор Ассоциации туроператоров России]:
«Это касается практически всех регионов, потому что в каждом регионе есть центры разного уровня востребованности. Регионального или федерального. Это связано с тем, что рано лёг снег, рано наступила зима, катание было хорошим».

Среди главных событий будущего сезона эксперты называют открытие Египта. Это может произойти к марту. Родина фараонов является для России самым бюджетным из зарубежных курортов.

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