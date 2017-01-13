13 января 2017

Обзор мировых событий (с 8 по 12 января)

| 0
В выпуске:

1. ВОЗ: $1 триллион теряет мировая экономика из-за курения
2. ЮНИСЕФ: тысячи детей в Йемене страдают от недоедания
3. Барак Обама попрощался с нацией
4. Эпидемии птичьего гриппа в Европе не будут закономерностью
5. В Перу и Боливии начались наводнения
6. Детройтский автосалон: селфи за рулём роскошного авто
7. Как и где готовят праздничные блюда для астронавтов МКС?
8. Оригинальный взгляд на будущее очков показали в Израиле
9. Лидеры регаты Vendee Globe приближаются к финишу
10. Лондон защищает свои исторические районы
11. «Умные» джинсы подскажут дорогу
12. Аукционисты показали неизвестный ранее рисунок да Винчи
13. В Японии прошла ежегодная «гонка за счастьем»
14. Мюзикл «Ла-Ла-Ленд» стал триумфатором Золотого глобуса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.