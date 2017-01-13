Обзор мировых событий (с 8 по 12 января)

В выпуске:

1. ВОЗ: $1 триллион теряет мировая экономика из-за курения

2. ЮНИСЕФ: тысячи детей в Йемене страдают от недоедания

3. Барак Обама попрощался с нацией

4. Эпидемии птичьего гриппа в Европе не будут закономерностью

5. В Перу и Боливии начались наводнения

6. Детройтский автосалон: селфи за рулём роскошного авто

7. Как и где готовят праздничные блюда для астронавтов МКС?

8. Оригинальный взгляд на будущее очков показали в Израиле

9. Лидеры регаты Vendee Globe приближаются к финишу

10. Лондон защищает свои исторические районы

11. «Умные» джинсы подскажут дорогу

12. Аукционисты показали неизвестный ранее рисунок да Винчи

13. В Японии прошла ежегодная «гонка за счастьем»

14. Мюзикл «Ла-Ла-Ленд» стал триумфатором Золотого глобуса