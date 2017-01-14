14 января 2017

В зоопарке Берлина узнали пол белого медвежонка

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В зоопарке Берлин-Фридрихсфельде прошёл свой первый медицинский осмотр десятинедельный белый медвежонок. И вот на смену догадкам и сомнениям пришла радостная новость: этот малыш – мальчик.

[Андреас Книрим, директор зоопарка Берлин-Фридрихсфельде]:
«На некоторых фотографиях мы видели кое-какие намёки. Сегодня мы удостоверились. Этот детёныш выглядит как мальчик. Он действительно мальчик».

Медвежонка также измерили и взвесили. Длина от кончика носа до кончика хвоста – 67 сантиметров. Вес – четыре килограмма 600 граммов. По словам ветеринаров, малыш здоров и хорошо растёт благодаря питательному молоку матери.

Детёнышу также имплантировали чип для последующей идентификации.

Мать медвежонка зовут Тоня, а отца – Володя. Прежде чем забрать медвежонка на обследование у грозной родительницы, её подготавливали в течение семи недель. Смотрители ежедневно приходили в вольер, приближаясь к медведице с каждым разом всё больше.

Теперь, когда известен пол малыша, нужно подобрать ему имя. Помочь вызвались несколько берлинских СМИ. Они принимают предложения по телефону и по электронной почте. Затем жюри выберет лучшее.

[Андреас Книрим, директор зоопарка Берлин-Фридрихсфельде]:
«Мы призываем каждого что-то предложить. Я попросил бы предлагать имена короткие и чёткие. Это может быть немецкое имя, но необязательно. Главное, чтобы оно подходило и медвежонку, и взрослому медведю. Мы ждём с нетерпением».

Белый медвежонок родился 3 ноября прошлого года. Такое событие произошло в зоопарке Фридрихсфельде впервые за последние 22 года.

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