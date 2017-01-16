Австралийские аборигены создают батик

Батик – ручная роспись по ткани – привычен для стран Азии.

Но оказывается, не только. Знакомы с этим искусством и коренные народы далёкой Австралии.

[Джин Лонг, художница]:

«Мы собирались в маленьких убежищах, танцевали, проводили церемонии. Там мы и создавали батик». [Коулла Роуссос, куратор музея]:

«Батик – это воск, это краситель. Воск и краска наносятся на ткань».

Аборигенов из общины Утопия в пустыне центральной Австралии с искусством создавать батик познакомили в 70-х годах прошлого века. Женщинам оно понравилось, и они нарисовали десятки полотен.

[Венди Петерсон, художница]:

«Думаю, это замечательное занятие. Так мы создаем историю своей страны».

Позже их батик собрали в коллекцию, которая стала знаменитой на весь мир. Её приобрела бизнес-леди по имени Дженет Хомс.

[Шэрон Тасика, управляющая коллекцией]:

«В центре нашей коллекции – шёлковый батик 1988 года, 88 штук, это коллекция Дженет. Замечательно иметь такую связь между австралийскими художниками и художниками Индонезии и Малайзии». [Коулла Роуссос, куратор музея]:

«Это неразрывная коллекция. В ней содержится культура коренных народов. Это не только история. Это актуально и сегодня».

Сегодня те самые художницы-представительницы коренных народов — снова вместе. Они собрались, чтобы к 30-летней годовщине коллекции создать что-то новое.