В Таиланде сократилось число китайских туристов

В Таиланде резко сократилось число туристов из Китая. Раньше они приезжали сюда отмечать Лунный новый год, пользуясь так называемыми zero-dollar турами. Путешественники их не оплачивали, но туроператоры возили их по магазинам с товарами по завышенным ценам и за это получали комиссионные от владельцев таких магазинов.

Однако в сентябре власти Таиланда взялись за искоренение этой практики — из-за неё в казну поступало меньше налогов. Они настаивают на том, что китайским, южнокорейским и российским туристам нужно предлагать путёвки по ценам не ниже рыночных.

Теперь путешественники должны платить не менее 28 долларов за каждую ночь в стране. Китайцы со средним доходом не хотят этого делать, и туры остаются невостребованными.

Эта ситуация уже сказалась на бизнесе тайских предпринимателей, работающих в сфере услуг.

[Вичай Танасопананонт, глава компании Tristar Floating Restaurant]:

«У нас есть в общей сложности шесть круизных судов, но сейчас работает только один корабль, поскольку число (китайских) туристов уменьшилось на 60-65%».

В период празднования Лунного нового года представители туриндустрии ожидают сокращения числа путешественников из Китая на 7,7%. Однако это компенсируется увеличением числа туристов из других стран на 3,9%.

Между тем, власти Таиланда рассчитывают на восстановление потока туристов из Китая. Они полагают, что до конца года в стране побывают девять миллионов китайцев. При этом основного дохода ожидают от состоятельных туристов.

[Срисуда Ванапинйосак, представитель отдела по международным рынкам]:

«Сейчас мы наблюдаем такое явление, что люди больше тратят. Расход в сутки увеличился со 110 долларов до 140-170 долларов. Мы считаем, это хорошая тенденция. Это означает, что мы идём в правильном направлении».

Экономика Таиланда отстаёт от экономик других стран Юго-Восточной Азии, поэтому туриндустрия становится всё более важной для страны. В этом году власти ожидают роста прибыли от туризма на 8,5%.

При этом большой доход приносят именно китайские туристы. С 2012 по 16 годы их число возросло в три раза и составило треть от числа всех туристов, посетивших Таиланд.