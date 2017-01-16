Испанская полиция изъяла оружия на 10 млн евро

Испанская полиция изъяла от 10 до 12 тысяч единиц оружия, предназначенного для продажи преступным группировкам, в том числе — террористическим. Это автоматы, пистолеты и даже крупнокалиберные пулеметы, способные сбить самолёт. На чёрном рынке всё это стоит около 10 миллионов евро.

Полицейская операция проходила в четырёх разных частях Испании — регионах Олоте, Льендо, Гальдакано и Гечо. В результате было задержано пять человек — четверо мужчин и женщина, испанцы по национальности. Трое из пяти задержанных оставлены под стражей, у двух других забрали паспорта и запретили им покидать страну.

В пресс-релизе Министерства внутренних дел сказано, что обвиняемые получали выведенное из эксплуатации оружие, ремонтировали его и продавали на чёрном рынке членам «организованных группировок и террористических организаций».

На след преступников вышли в ходе расследования атаки на Еврейский музей в Брюсселе в 2014 году. Операцию проводили совместно с Европолом. В ходе рейдов полиция также изъяла 80 тысяч евро.