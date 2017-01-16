Восточный Мосул возвращается к мирной жизни

Это один из районов восточного Мосула, недавно освобожденный от ИГИЛ. На улицах кипит жизнь – прилавки полны свежих продуктов, восстанавливается повреждённая инфраструктура, работают службы такси, люди свободно ездят на велосипедах.

Ещё недавно всё это было невозможным. Город находился под властью террористов более двух лет.

[житель Мосула]:

«Обстановка хорошая, нам комфортно. Улицы снова открыты, и люди вернулись к работе. Слава Богу и силам безопасности Ирака. Питательные продукты есть, есть всё, что нужно. Но чтобы жизнь окончательно вернулась в нормальное русло, нужно будет какое-то время, за одну ночь это не произойдет».

Сложно поверить, что совсем недалеко отсюда продолжаются бои. Большая часть Мосула – по-прежнему в руках боевиков.

Операцию по его освобождению иракская армия ведёт уже около трёх месяцев. Этот район на востоке города освободили одним из первых.

Во время операции кто-то бежал из города, но многие переждали её в своих домах. Теперь бежавшие жители района тоже возвращаются.

Начали функционировать муниципальные службы. Работы впереди много – нужно наладить водо- и электроснабжение, восстановить больницы. Технику приходится заимствовать из других иракских городов, поскольку большинство местной повредили террористы.

[Ахмад Фатхи, муниципальный служащий]:

«Водопроводные трубы повреждены во многих местах. Мы наладили поставку воды в район Тахрир, но сеть всё еще не работает нормально».

Оживлённо и на футбольном поле. Но у многих с маек отпороты логотипы. Это тоже наследие радикальных исламистов. Люди рассказывают, что порой сюда приходили играть и сами боевики, заставляя остальных разбегаться.

Разбитые стёкла в здании футбольного клуба – напоминание о взрыве бомбы в автомобиле, который учинили террористы в ноябре, когда район отбили иракские военные.

[житель Мосула]:

«Когда здесь было ИГИЛ, люди перестали сюда приходить. У боевиков было много правил. Нельзя было носить одежду с логотипами, шорты, мы должны были растить бороды, а на поле – стоять в одну линию».

Ну а из проезжающих мимо такси часто слышны громкая музыка и песни. Люди продолжают праздновать. Эта семья – из квартала, который освободили от ИГИЛ буквально на днях.