Авиакатастрофа в Кыргызстане: погибли 37 человек

В Кыргызстане на посёлок Дача-Суу под Бишкеком рухнул турецкий грузовой самолёт. Авиакатастрофа произошла во время его захода на посадку в аэропорту Манас. Пилоты совершали манёвр в условиях плохой видимости из-за тумана.

Упавший самолёт разрушил 32 жилых дома, погибли, по меньшей мере, 37 человек, девять – пострадали.

[Андрей Андреев, местный житель]:

«Примерно в районе семи утра сначала был сильный хлопок, после чего вообще тряхануло всё — близлежащие дома, которые были. Естественно все сразу перепугались, все начали выбегать на улицу».

По предварительным данным, самолёт марки Boeing 747-400 принадлежал турецкой грузовой авиакомпании ACT Airlines. Он выполнял рейс Гонконг–Стамбул и должен был дозаправиться в Бишкеке. В самолёте находился экипаж из четырёх человек, которые, вероятно, также погибли.

Известно, что Boeing не смог сесть с первого раза и, видимо, заходил на второй круг. О причинах крушения пока нет никакой информации. Расследованием катастрофы займётся специальная правительственная комиссия Кыргызстана.

17 января объявлено в стране днём траура. При этом число жертв и пострадавших может возрасти, поскольку поисково-спасательная операция ещё не завершена.