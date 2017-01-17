Прокуратура требует арестовать руководителя Samsung

Южнокорейская прокуратура запросила у суда разрешения на арест вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Джэёна. С 2014 года он де-факто возглавляет корпорацию Samsung Group.

Бизнесмена обвиняют в даче взяток на сумму 36 с половиной миллионов долларов с целью содействия слиянию двух компаний-филиалов Samsung. В прокуратуре заявляют, что в 2015 году Ли Джэён перечислял деньги фондам, основанным Чхве Сун Силь – подругой южнокорейского президента Пак Кын Хе.

После этого президентская администрация оказала давление на государственный пенсионный фонд, и он поддержал слияние компаний Samsung C & T Corp и Cheil Industries Inc. В настоящее время Чхве Сун Силь – центральная фигура политического и коррупционного скандала, разгоревшегося в стране.

Между тем, Samsung Group отрицает обвинения прокуратуры. В заявлении компании говорится, что она никогда не поддерживала дачу взяток. При этом Samsung признаёт, что перечисляла деньги фондам, однако не с целью продвигать свои интересы.

Мнение простых граждан по поводу возможного ареста Ли Джэёна разделилось.

[житель Южной Кореи]:

«Восстановлению экономики это слияние принесло много пользы. Но когда торжествует закон, я чувствую себя спокойнее». [житель Южной Кореи]:

«Я категорически против ареста вице-председателя Samsung Ли Джэёна. Он представитель корейской компании. Если её бизнес рухнет, для наших граждан наступят трудные времена. Думаю, компанию надо спасать».

После известия о возможном задержании Ли Джэёна акции Samsung Electronics упали на 2,14%. По мнению инвесторов, его арест может стать причиной задержки принятия важных решений в компании.

Ли Джэён должен явиться в суд Сеула в среду.