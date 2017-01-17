Ткачихи в Болгарии воссоздают ковры по образцам XVIII века

«Я люблю эту профессию, мне нравится ткать, хотя это и трудно. У меня многолетний опыт, и мы уже привыкли этим заниматься».
Настоящее признание эти ткачихи обрели, когда выполнили заказ Елизаветы II. Королеве потребовался ковёр в 140 квадратных метров, причём — неправильной формы. Он должен был вписаться в зал со множеством колонн во дворце Осборн-хаус.
На выполнение заказа давалось всего восемь месяцев, но ткачихи справились.
[Надя Парпулова, менеджер фабрики]:
«Впервые название нашей страны прозвучало в положительном свете. В сфере ковроткачества вдруг начали говорить, что Болгария выполнила невозможное. Слова «Сделано в Болгарии» больше не ассоциируют с неудачным дизайном или неверными цветами».
Этот момент стал поворотным для фабрики. Появился большой спрос за рубежом. Причём ковры здесь ткут по образцам XVIII века. Выбирают лучшие из них.
[Надя Парпулова, менеджер фабрики]:
«Мы уже выполнили более 300 заказов для Великобритании и других стран Западной Европы. Ковры заказывали для замков, зданий национального значения и музеев. Наша работа требует огромной увлечённости и точности деталей, чтобы ковры выглядели как шедевры, сделанные много веков назад».
Прежде чем ткачихи приступят к работе, трудятся дизайнеры.
[Тодор Парпулов, дизайнер]:
«Всё начинается с визуализации и обработки изображений, которые помогают воссоздать ковры. Это самая трудная задача из всех, что вставали передо мной. На визуальную обработку этих ковров уходит от шести месяцев до года. Это если говорить о шедеврах, которые вы сейчас видите».
Фабрика в Костандово соткала ковры для супруги принца Чарльза – Камиллы, для королевской семьи Нидерландов, музыканта Мика Джаггера и Музея Альбертина в Вене.
В настоящее время на фабрике работает около 20 женщин. Они – одни из последних ткачих в Европе, создающих ковры вручную.
Все изделия — из натуральных материалов. Различные цвета шерсти придают естественными красителями и никогда не отбеливают её химическими средствами.