Ткачихи в Болгарии воссоздают ковры по образцам XVIII века

Умелые руки, зоркие глаза и огромное терпение необходимы для того, чтобы ткать ковры. На этой небольшой фабрике в болгарском городке Костандово вот уже много лет трудятся опытные ткачихи. [Саида Муса, ткачиха]:«Я люблю эту профессию, мне нравится ткать, хотя это и трудно. У меня многолетний опыт, и мы уже привыкли этим заниматься».

Настоящее признание эти ткачихи обрели, когда выполнили заказ Елизаветы II. Королеве потребовался ковёр в 140 квадратных метров, причём — неправильной формы. Он должен был вписаться в зал со множеством колонн во дворце Осборн-хаус.

На выполнение заказа давалось всего восемь месяцев, но ткачихи справились.

[Надя Парпулова, менеджер фабрики]:

«Впервые название нашей страны прозвучало в положительном свете. В сфере ковроткачества вдруг начали говорить, что Болгария выполнила невозможное. Слова «Сделано в Болгарии» больше не ассоциируют с неудачным дизайном или неверными цветами».

Этот момент стал поворотным для фабрики. Появился большой спрос за рубежом. Причём ковры здесь ткут по образцам XVIII века. Выбирают лучшие из них.

[Надя Парпулова, менеджер фабрики]:

«Мы уже выполнили более 300 заказов для Великобритании и других стран Западной Европы. Ковры заказывали для замков, зданий национального значения и музеев. Наша работа требует огромной увлечённости и точности деталей, чтобы ковры выглядели как шедевры, сделанные много веков назад».

Прежде чем ткачихи приступят к работе, трудятся дизайнеры.

[Тодор Парпулов, дизайнер]:

«Всё начинается с визуализации и обработки изображений, которые помогают воссоздать ковры. Это самая трудная задача из всех, что вставали передо мной. На визуальную обработку этих ковров уходит от шести месяцев до года. Это если говорить о шедеврах, которые вы сейчас видите».

Фабрика в Костандово соткала ковры для супруги принца Чарльза – Камиллы, для королевской семьи Нидерландов, музыканта Мика Джаггера и Музея Альбертина в Вене.

В настоящее время на фабрике работает около 20 женщин. Они – одни из последних ткачих в Европе, создающих ковры вручную.

Все изделия — из натуральных материалов. Различные цвета шерсти придают естественными красителями и никогда не отбеливают её химическими средствами.