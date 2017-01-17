Глава ВЭФ: мировой экономике нужна честная конкуренция

[Филипп Рёслер, директор Всемирного экономического форума]:
«Мы видим тенденцию к протекционизму. Но, по нашему мнению, мировой торговле нужны сильные открытые рынки, свободная торговля и честная конкуренция. < > Проблемы не будут решены, когда политики делают это на национальном уровне, поскольку в этом случае глобализацию бизнеса будет невозможно контролировать и регулировать».
Директор Всемирного экономического форума считает, что успех развитию мировой экономики принесёт глобальное сотрудничество.
В ежегодной сессии примут участие около 3000 делегатов. Среди них – главы государств и правительств, а также – международных организаций. Не приехали в этом году канцлер Германии, президент Франции и премьер-министр Канады. Однако будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин.
[Филипп Рёслер, директор Всемирного экономического форума]:
«Впервые на Всемирный экономический форум прибыл президент Китая. В то же время США и многие другие страны сосредоточились на внутренних проблемах».
В форуме также примут участие международные общественные деятели, журналисты и бизнесмены. На сессии обсудят проблемы мировой экономики, здравоохранения и защиты окружающей среды. Форум продлится до 20 января.