Глава ВЭФ: мировой экономике нужна честная конкуренция

[Филипп Рёслер, директор Всемирного экономического форума]:

«Мы видим тенденцию к протекционизму. Но, по нашему мнению, мировой торговле нужны сильные открытые рынки, свободная торговля и честная конкуренция. < > Проблемы не будут решены, когда политики делают это на национальном уровне, поскольку в этом случае глобализацию бизнеса будет невозможно контролировать и регулировать».

В швейцарском Давосе 17 января открывается Всемирный экономический форум. Его директор Филипп Рёслер перед началом встречи рассказал, в чём нуждается мировая экономика. Её успешному развитию, по мнению Рёслера, мешает внешнеторговая политика государств, направленная на ограждение национальной экономики от иностранной конкуренции.

Директор Всемирного экономического форума считает, что успех развитию мировой экономики принесёт глобальное сотрудничество.

В ежегодной сессии примут участие около 3000 делегатов. Среди них – главы государств и правительств, а также – международных организаций. Не приехали в этом году канцлер Германии, президент Франции и премьер-министр Канады. Однако будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин.

[Филипп Рёслер, директор Всемирного экономического форума]:

«Впервые на Всемирный экономический форум прибыл президент Китая. В то же время США и многие другие страны сосредоточились на внутренних проблемах».

В форуме также примут участие международные общественные деятели, журналисты и бизнесмены. На сессии обсудят проблемы мировой экономики, здравоохранения и защиты окружающей среды. Форум продлится до 20 января.