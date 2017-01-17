На Пикадилли надолго отключили табло впервые со времен войны

Ещё немного, и знаменитая площадь Пикадилли в Лондоне потеряет свой привычный вид. Об этом извещает надпись на светящемся табло. Именно его и отключат до осени, на реконструкцию. Так надолго это произойдёт впервые со времён второй Мировой войны. Тогда табло отключали, чтобы избежать бомбёжки.

Эти рекламные щиты в центре Лондона не менее знамениты, чем нью-йоркские на Таймс-сквер. Впервые освещаемая реклама появилась на Пикадилли в 1908 году.

Кратковременно табло отключали в 1965-м во время похорон Уинстона Черчилля и в 1997-м – во время похорон принцессы Дианы, а также во время ежегодной акции Час земли.

И вот – обратный отсчёт, и шесть панелей гаснут. Последним затухает табло Coca-Cola. Компания занимала это место рекламой последние 62 года.

Примерно через 9 месяцев Пикадилли вновь обретёт привычный вид, но — в обновлённом формате. Шесть независимо управляемых дисплеев заменит один большой экран. Места для постоянной рекламы уже забронировали шесть крупных компаний. Кроме того, новое табло будет транслировать новости и прогноз погоды.