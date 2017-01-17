Древний храм в Непале ремонтирует британский архитектор

Храм Чангу Нараян – один из древнейших индуистских храмов в Непале. Комплекс построен в долине Катманду. Поклоняться сюда местные жители приходят постоянно. Традиция не прерывается уже много столетий.

Однако мощное землетрясение в 2015 году повредило главный храм. За его восстановление взялся британский архитектор Джон Сандей. Именно он возглавлял реставрацию важного археологического памятника Ангкор-Ват в Камбоджи.

[Джон Сандей, архитектор]:

«Храм Чангу Нараян – один из объектов Всемирного наследия. Он, пожалуй, (в списке ЮНЕСКО) самый отдалённый и нетронутый (цивилизацией).

Во время землетрясения местные жители первым делом побежали к храму, который возвышается над городом. Увидев разрушения, люди сильно расстроились. Теперь же они обрели надежду.

[местный житель]:

«Если его отремонтируют, воссоздадут заново, то буду очень рад. Восстановление храма сделает меня счастливым». [местный житель]:

«История долины Катманду начинается с этого храма. Он очень важен, поскольку даёт представление о развитии человеческой цивилизации в этом регионе».

Сандей выбрал храм Чангу Нараян из 600 исторических памятников и дворцов, пострадавших от землетрясения в Непале. И причина не только в том, что этот комплекс запал ему в душу ещё несколько десятилетий назад. Архитектора поразила преданная вера местных жителей, и он захотел им помочь. Конечно же, храм важен и с точки зрения культурного наследия.

[Джон Сандей, архитектор]:

«В Чангу находится уникальная коллекция скульптур VI века, относящихся к периоду правления Личави».

Специалистам придётся укреплять кирпичные стены. Сначала они пострадали во время основных толчков, потом новые разрушения принесли афтершоки. Также будут заменены деревянные детали храма. Часть из них гниёт, а что-то повредили мыши.

Архитектор обещает, что реставрация продлится недолго и будет выполнена качественно. На восстановление храма необходимо 300 тысяч долларов, из них 30 тысяч выделила Германия.