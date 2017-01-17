Юные австралийски осваивают скейтборд

С некоторых пор скейтпарк в Хобарте, столице австралийского штата Тасмания, полон… девочек. Их здесь больше, чем парней. Около сотни юных барышень записаны в девичью скейтбордистскую команду.

Группу собрал отец Хлои. Ей не хватало женской поддержки в мужском спорте.

[Хлоя Эндрю, скейтбордистка]:

«Мы хотели, чтобы другие девушки начали кататься. Нас было двое, остальные — все эти большие мальчики. Нам было немного страшно».

Самым юным скейтбордисткам – 5-6 лет. Кататься здесь учат с нуля всех желающих. Взрослых наставников нет. Девочки сами передают опыт друг другу.

[Джаред Эндрю, отец Хлои]:

«Это может быть в новинку для этих девушек и не только для них — учиться навыкам у восьмилетнего ребёнка».

У девушек обнаруживаются скрытые таланты. Пока кто-то только учится держать равновесие на доске — многие уже выполняют сложные трюки. Юные дамы поддерживают друг друга и создают друг другу здоровую конкуренцию.

[скейтбордистка]:

«Нам тут весело, мы заботимся друг о друге». [скейтбордистка]:

«Нас тут целая команда, здесь очень хорошо». [скейтбордистка]:

«Несколько мальчиков из моего класса, с которыми я дружу, теперь сами хотят попробовать и поучиться кататься».

Сейчас команда разрабатывает программу, чтобы получить государственное финансирование и начать сотрудничество с тасманскими школами.