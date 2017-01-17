Зарубежные туристы стали охотнее приезжать в Москву

Москва становится всё более востребованным туристическим направлением. В конце ноября австралийское издание «Лоунли Планет» впервые включило её в десятку лучших городов мира для путешествий наряду с Лиссабоном, Лос-Анджелесом и Кейптауном.

Популярность российской столицы среди зарубежных туристов возросла в том числе благодаря реконструкциям в исторической части города. Улицы ремонтируют и делают их пешеходными для удобства отдыхающих и местных жителей.

По словам заместителя начальника московского Департамента культуры, город посещают шесть миллионов иностранных туристов в год.

[Владимир Филиппов, замначальника Департамента культуры Москвы]:

«Москва стала одним из самых привлекательных мегаполисов мира для туристов не просто так. Это результат планомерной работы, которую больше пяти лет (проводит) правительство Москвы». [турист из Германии]:

«Мне очень нравится здесь. Вот почему мы приехали сюда зимой и пришли в это замечательное место (парк Горького). И, конечно, мне нравится то, что здесь много ресторанов и баров. Они совершенно разные и очень привлекательные».

Большим подспорьем для туристов стало и падения курса рубля.

[Жиль Шэнессо, глава туркомпании Tsar Voyages]:

«В последние годы поток туристов в Россию из Франции и других стран увеличился на 30-35 процентов».

В сердце Москвы работает информационный центр. Здесь туристы могут узнать, какие достопримечательности можно посетить и как до них добраться.

[Анастасия Марусенко, сотрудница информационного центра]:

«Открывают туристические информационные центры. У нас их сегодня два. Это здесь – на Маяковской, также — в торговом комплексе ГУМ».

В центре столицы появилось больше ресторанов с привычными для иностранных посетителей блюдами.

[Анастасия Марусенко, сотрудница информационного центра]:

«Если иностранному туристу предложить борщ или оливье, он не поймёт, скорее всего, что это такое».

Впрочем, многие туристы проявляют интерес и к традиционной русской кухне. В то же время они отмечают, что в Москве есть рестораны на любой вкус.

[турист из Индии]:

«Можно найти любую кухню, какую хочешь. Я вижу здесь много ресторанов, с кухней, которую люблю. Это азиатская, европейская и грузинская».

В целом поток иностранных туристов, приезжающих в Россию, также возрос. По данным Ростуризма, в 2015 году в стране побывало более 20 миллионов путешественников. Это на 8% больше, чем годом ранее.