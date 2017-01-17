17 января 2017

Эпидемия гриппа в России: советы экспертов

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Эпидемия гриппа в России идёт на спад. Центральный и Северо-западный федеральные округа преодолели пик заболеваемости ещё в конце декабря. Однако в Поволжье, Зауралье и на Дальнем Востоке число заболевших продолжает расти.

[Анна Попова, главный санитарный врач России]:
«По лабораторным исследованиям более 70% находок превалирует AH3N2. Тот самый гонконгский грипп, к которому мы готовились. Исследования лабораторные позволяют сказать, что штамм, который циркулирует у населения, полностью совпадает со штаммом вакцины и не имеет значимых мутаций».

С окончанием новогодних каникул и возвращением на рабочие места россиян призывают оставаться внимательными, чтобы в стране не поднялась вторая волна гриппа. Важно помнить: наиболее восприимчивы к заболеванию пожилые люди и дети.

[Анна Попова, главный санитарный врач России]:
«Сегодня очень важно не отправлять ребенка ни в школу, ни в детские сады с признаками ОРВИ».

Источник риска эксперты также видят в птицах. Пока для человека птичий грипп H5N8, который сейчас распространяется в Европе, не является опасным.

[Анна Попова, главный санитарный врач России]:
«Важно сократить контакт человека с птицей. Птица павшая если встречается, ни в коем случае нельзя ее трогать и подпускать детей. Птица больная если встречается — то же самое. Если вы за границей бываете, контакт с живой птицей, павшей — сейчас этого нужно избегать».

Между тем в настоящее время продукция птицеводства не является опасной. Употреблять птицу в пищу можно. Сам рацион питания должен быть богат витамином С, которого, кроме цитрусовых, много в квашенной капусте. Также необходим витамин В. Он содержится в гречке и чёрном хлебе.

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